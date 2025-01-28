В библиотеке Долгопрудного 2 февраля состоится премьера кукольного спектакля

2 февраля в Центральной библиотеке Долгопрудного состоится премьера необычного интерактивного кукольного спектакля. Его автором является талантливый парень, юный писатель и сценарист Глеб Моисеев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Герои постановки «Я умею ходить по воде» — представители редких видов животных, занесенных в Красную книгу. У них сложные отношения между собой и с окружающим миром. Неожиданное событие меняет привычный ход жизни сказочных персонажей.

Спектакль будут сопровождать живая музыка, вокал, а также комментирование для слабовидящих зрителей.

Спектакль был создан при поддержке стипендии губернатора Московской области, которую учащийся школы № 6 Долгопрудного Глеб Моисеев получил в феврале 2024 года, став одним из победителей в номинации «Молодой талантливый автор».

Начало спектакля в 15:00, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.