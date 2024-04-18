В библиотеках Подмосковья пройдет «Библионочь» 19 и 20 апреля

19 и 20 апреля в подмосковных библиотеках пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь». Это уже тринадцатая по счету акция. В этом году она посвящена семейному чтению, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Библиотеки Подмосковья приготовили к этому событию множество мероприятий для своих читателей.

Так, Губернская библиотека г. о. Королев приглашает в литературное кафе на программы «ЗаГлавные книги» и «Художники и музы», а в арт-центре гостям покажут театральную композицию «Обращение к себе», поэтическую композицию «Про Л.» и концерт учащихся музыкальной школы «Практика струн».

В библиотеках Электростали пройдут театрализованные представления, мастер-классы, интерактивные программы, связанные с произведениями А. С. Пушкина.

Центральная библиотека Дмитрова превратится в семейное гнездо с гостиной, детской и бабушкиной комнатами, папиным кабинетом и даже с гаражом. В каждой из комнат этого большого дома гостей будут ждать интересные мероприятия: викторины, мастер-классы, соревнования по сборке конструктора на скорость, дефиле в костюмах, концертные номера, историческая реконструкция и многое другое.

В Сергиевом Посаде организуют дегустацию блюд по рецептам семей Тютчевых и Энгельгардтов. Кроме того, гости услышат музыкальные номера в исполнении учеников школы эстрадного вокала «Sunrise-music», поучаствуют в играх, мастер-классах и увидят кукольный спектакль.

В Библио-холле Химок состоится марафон семейного чтения, а также фотосессия для всей семьи.

Библиотеки Истры приглашают на литературно-музыкальный фестиваль «Чеховские сезоны», интерактивную игру «Устами младенца», театральный эксперимент «Мама, папа, я — театральная семья!».

В Раменском пройдет творческая встреча «В кругу друзей» с клубом бардовской песни «Радуга», кинопоказ и обсуждение научно-фантастической литературы в книжном клубе.

Библиотека Черноголовки приглашает в театр для всей семьи, где зрителям представят миниатюры по произведениям Н. Тэффи и М. Зощенко. А еще гостей ждут викторины, мастер-классы и квесты.

В Домодедове в рамках «Библионочи 2024» пройдет финал XVI окружного конкурса «Самая читающая семья», а также выставка-ярмарка, литературная игра, сеанс ароматерапии, кинопоказ ретро-фильмов и многое другое.

В библиотеках Коломны состоятся экскурсии, мастер-классы, лекции и поэтические чтения.

Библиотека имени поэта И. И. Морозова подготовила для своих читателей «Тотальный диктант», библиоквартирник, презентацию книги поэта-земляка Вячеслава Белова «Улыбкотерапия» и многое другое.

В библиотеке № 1 Одинцова состоится спектакль детей «Питер Пен», турнир по стрельбе из лука, а взрослых читателей ждет встреча с актрисой Еленой Папановой — дочерью Анатолия Папанова.

Центральная библиотека города Чехов организует модный показ и мастер-класс по современной хореографии, а также концерт-квартирник, квиз и беспроигрышную лотерею.

В центральной библиотеке имени С. Есенина в Люберцах покажут иммерсивный спектакль для детей и родителей «Сказки старого фонаря» и презентуют инклюзивный книжный проект.

Библиотеки Каширы приглашают на фестиваль «Мир профессий открывает КНИГА», викторины и мастер-классы для детей и взрослых.

В центральной библиотеке Егорьевска состоится литературная игра «Любимые персонажи», литературные викторины и игры, мастер-классы, выступление ансамбля «Заряночка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.