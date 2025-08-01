В библиотеках Подмосковья проходят летние фестивали и праздники

С начала июня в Подмосковье работают летние площадки, организованные библиотеками Подмосковья. Там открыты летние читальные залы, регулярно проводятся встречи с интересными людьми и проходят фестивали и праздники для читателей. Также библиотеки принимают активное участие в городских мероприятиях, помогая администрациям муниципалитетов в их подготовке и проведении. С 1 июня летние библиотечные фестивали посетили более 20 тысяч человек. В августе гостей и жителей региона ждет еще много интересных событий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Так, в парке им. И. Г. Воробьева, м. о. Луховицы, 6 августа отметят День города. Библиотеки муниципалитета подготовили к этому событию программу с мастер-классами, фотовыставкой, краеведческим лото и другими активностями.

К столетию города Озеры, г. о. Коломна, которое будет отмечаться 16 августа, библиотеки Коломны проведут фестиваль «Ткань Озер» и выставку в Озерской библиотеке им. Д. В. Григоровича, где будут представлены образцы тканей хлопчатобумажного комбината «Рабочий», действовавшего в городе на протяжении многих лет.

В конце августа в Егорьевске пройдет фестиваль «Успенский городок», посвященный творчеству Э. Н. Успенского. Библиотеки города примут активное участие в мероприятии и проведут чтения произведений Успенского, мастер-классы, квест «Герои мультфильма» и покажут театральные постановки.

30 августа запланированы торжественные мероприятия в библиотеках наукограда Жуковский, посвященные Дню города. В библиотеках города к празднику пройдут выставки книг, посвященных истории города, его знаменитым жителям и важным событиям. Кроме того, в программе праздника мастер-классы, поэтические чтения, встречи с местными поэтами и писателями. 31 августа будет работать площадка библиотек в городском парке культуры и отдыха, где пройдут мастер-классы для детей, состоится концерт исполнителей — друзей библиотек, и выступления жуковских поэтов и писателей.

Традиционно в конце августа в селе Мячково, г. о. Коломна, проходит краеведческий фестиваль «Лука-море!», рассказывающий о местной знаменитости — Мячковском луке. Библиотеки Коломны подготовили для жителей и гостей города праздничный концерт, народные игры, мастер-классы, комикс-выставку «Самый модный лук» и краеведческую экспозицию о Мячковском луке.

30 августа в городском парке Мира пройдет фестиваль «Чаепитие в Мытищах». Сотрудники библиотек оденутся литературными героями и представят посетителям парка театрализованную интерактивную программу «Чайный лабиринт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.