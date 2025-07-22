В библиотеках Подмосковья открыли летние читальные залы

В библиотеках Московской области продолжается сезон работы летних читальных залов. Традиционно он открывается 1 июня и продолжается до начала осени. Свыше 400 библиотек региона вместе с летними школьными лагерями, творческими лагерями при домах культуры организуют для читателей выставки книжных новинок, мастер-классы, творческие конкурсы, турниры по настольным играм, театрализованные представления и лекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В детской библиотеке Зарайска ребят из пришкольного лагеря лицея № 5 пригласили в книгопарк «В летний день читать не лень». Для них в Центральном парке культуры и отдыха провели познавательно-развлекательную программу с конкурсом загадок, викторинами и подвижными играми.

В парке им. В. Талалихина Центральная детская библиотека Подольска в рамках программы «Читальные залы под открытым небом в парках Подмосковья» организовала летнюю площадку «Библиотека без границ», где провели мероприятие, посвященное творчеству А. С. Пушкина.

В летнем читальном зале Центральной библиотеки Фрязино проходит «Книговорот», на котором участники обмениваются книгами, а для юных читателей проводят викторины и мастер-классы по рукоделию.

Летний читальный зал «Литературная веранда» в городском парке культуры и отдыха г. Чехов создала Центральная библиотека муниципалитета. Ее сотрудники провели программу о зеленых насаждениях города и парка, на которой рассказали о растениях края и познакомили читателей с книгами и журналами на экологическую тематику из фондов библиотеки. Для детей и подростков провели экологическую викторину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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