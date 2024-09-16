В Балашихе прошел фестиваль музыки и театра

На территории исторической Балашихинской хлопкопрядильной фабрики фестиваль «Энтузиасты» объединил на одной площадке гостей и жителей города с музыкантами, актерами, художниками современного искусства и ремесленниками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это событие — заключительное в череде креативных фестивалей, которые мы проводим с начала лета. Каждый из них насчитывал несколько тематических площадок, нынешний посвящен музыке и театру», — рассказала организатор феста Юлианна Безбородова.

Для гостей фестиваля организаторы подготовили не только театральные постановки и музыкальные треки, но и творческие мастер-классы, игры в лазертаг от клуба «Пятый уровень», а также выставку местных мастеров с товарами ручной работы.

Каждый фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» в Балашихе в летнем сезоне был тематическим. Его участники стали соавторами нового арт-объекта в городе, уникальных путеводителей, настольной краеведческой игры, авторами граффити и посетили десятки уникальных мастер-классов по изобразительному искусству, танцам, театру и музыке.

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