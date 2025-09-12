В Балашихе пройдет фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»

20–21 сентября на территории арт-квартала «Фабрика1830» в Балашихе пройдет ежегодный фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В этом году фестиваль посвящен 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Тема фестиваля «Фабрика. Начало» символизирует начало творческого переосмысления бывшего градообразующего предприятия города Балашиха как арт-пространства. На два дня вся территория сквера у фабрики превратится в большую творческую мастерскую под открытым небом.

Участники создадут большой уличный арт-объект из нитей, символизирующих фабрику, увидят ожившие с помощью АI архивные фото фабрики и примут участие в создании коллективной анимации с фабричными доминантами. Выставка «Хрупкая сила» представит работы, посвященные женским профессиям на фабрике, а специальная фотосушка позволит сохранить архивные снимки для будущего музея. На арт и дизайн-маркете можно будет приобрести произведения искусства, изделия ручной работы от местных ремесленников и сувениры с видами города и фабрики.

В программе фестиваля танцевальные номера и костюмированное дефиле. В течение всего фестиваля — музыкальный концерт и DJ-сет. Творческая программа будет включать мастер-классы по линогравюре, созданию эко-книг, росписи футболок, гончарному делу, мозаике и рисованию, а также мастер-классы по танцам и игре на музыкальных инструментах. Любителей стрит-культуры ждет роспись реального автомобиля с граффити-райтером. Для детей и взрослых организованы старые добрые дворовые игры, мини-футбол и лазертаг.

Кульминацией фестиваля станет презентация итогов трех творческих лабораторий, предшествующих событию. Участники паблик-арт лаборатории представят уникальные изразцы, скульптуры и мозаики, ставшие первыми арт-объектами на территории фабрики. Вместе с участниками лаборатории тактического урбанизма можно будет создать финальный архитектурный объект, который останется на территории сквера. А вечером 20 сентября состоится премьера site specific спектакля-променада «Балашихинская хлопкопрядильная фабрика. Экскурсия».

Подробная программа фестиваля на сайте.

Вход свободный. 0+

Адрес проведения: Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 36, корп. 7, арт-квартал «Фабрика1830».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.