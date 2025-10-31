В Балашихе открылась выставка современного искусства «Проницательные периоды»

Открытие выставки современного искусства «Проницательные периоды» прошло 30 октября в Доме культуры «Саввино» в Балашихе. Гостей мероприятия ожидали творческая встреча с художниками Игорем Севером и Михаилом Рошняком, а также мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уникальность выставки в представленных на ней картинах, которые написаны с помощью природного материала — земли.

«Использую землю вместо красок, потому что это живой материал. Землей рисовали и древние художники. Однажды, добавив грунт к картине, я понял, что это, как магия: ты пишешь пейзаж, а эта земля перетекает в картину», — сказал Михаил Рошняк.

В рамках проведенного мастер-класса, желающие смогли попробовать создать свои произведения, используя землю в своих работах. Его участникам подробно рассказали и показали на практике, как создавать работы с помощью этого натурального материала.

Выставка современного искусства «Проницательные периоды» продлится в Балашихе до 30 ноября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.