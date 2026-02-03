сегодня в 15:56

В 89 лет умерла диктор Центрального Телевидения Жильцова

На 90-м году жизни умерла известная диктор Центрального Телевидения Светлана Жильцова. О ее кончине стало известно от радиоведущего Михаила Куницына, сообщает MSK1.ru .

В 1960-е годы Жильцова была ведущей программы «КВН». В 1970-е вела передачу «Песня года».

Некоторые знали Жильцову по эфирам программ «Утренняя почта», «Будильник» и «Огонек».

Телеведущую, предварительно, похоронят 6 февраля на Рогожском кладбище.

Ранее участница третьего сезона нигерийского «Голоса» Ифунанья Нвангене погибла в Абудже в своем доме. Ее укусила ядовитая змея.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.