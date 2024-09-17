В 60 парках Подмосковья прошло мероприятие «Живописный парк»

14 сентября более чем в 60 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Живописный парк», на котором побывали свыше 42 тысяч жителей и гостей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей были организованы концертные программы, пленэры, выставки, ярмарки, модные показы и другие активности.

Так, в парке «Городок», Рузского г. о., состоялись мастер-классы по флористике, изготовлению бумажных цветов и росписи по дереву. Для любителей ярких селфи работали три тематические фотозоны. Гостей угощали чаем из настоящего русского самовара.

В парке «Скитские Пруды», Сергиево-Посадский г. о., была организована ярмарка сергиево-посадских мастеров. Также там прошел последний в этом сезоне фестиваль красок. Сотрудники парка вместе с посетителями подвели итоги проекта «Общественный огород». Для любителей рыбалки состоялось соревнование по ловле спиннингом с берега, где разыграли денежный приз.

В парке 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о., прошла акция в поддержку бездомных животных «Будь добрее». Посетителей парка встречали мимы, а кульминацией праздника стал фестиваль кокошников с презентацией, дефиле и награждением победителей.

Во Фрязинском лесопарке гости приняли участие в мастер-классе по рисованию акварелью с натуры и посетили выставку нового урожая. Также в рамках мероприятия состоялся сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.