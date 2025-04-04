Успешный бизнесмен со старой ложкой: кто такие казаки-некрасовцы и где они живут

Некрасовцы — донские казаки, которые под предводительством атамана Игната Некрасова после подавления Булавинского восстания Петром Первым ушли в Турцию и прожили там 250 лет. Спустя 2,5 столетия они вернулись в Россию и обосновались в Ставропольском крае, где сейчас открыто несколько музеев и центров некрасовской культуры, сообщает «Победа 26» .

Одно из таких мест — подворье в селе Садовое. Яркая и самобытная культура казаков-некрасовцев с каждым годом привлекает сюда все больше туристов. Их встречают синие турецкие амулеты в виде глаза — их казаки привезли с собой на Родину.

«Атаман Игнат Некрасов заключил с турецким султаном договор: служить верой и правдой, но против русской крови не ходить», — рассказала экскурсовод и создатель музея Наталья Дьяченко, потомственная казачка.

Недаром турецкие обереги в казачьей избе соседствуют с православными иконами. Причем иконы украшали не только крестиками и ладанками, но и пулями, которыми были ранены казаки — считалось, что они оберегают дом.

Интересный обычай был связан с родами: казачьи жены перед родами парились, сидя над раскаленными пушечными ядрами — считалось, что тогда родится мальчик. Поэтому против советских роддомов, где на живот беременным клали лед, казачки бунтовали.

За столом у казаков не подавали приборы даже самым дорогим гостям — каждый должен был приходить со своей ложкой из соображений гигиены. Ведь начисто отмыть глиняную или деревянную утварь было тяжело. Кстати, все блюда ели из общей миски, будь то первое, второе или кисель.

По словам Дьяченко, ее дядя Илларион, который приехал из Турции в 12 лет, окончил в СССР школу и университет, до сих пор пользуется такой индивидуальной ложкой.

«Сейчас он крупный бизнесмен, но до сих пор берет с собой в гости свою старую ложку», — отметила экскурсовод.

Кстати, живот у казаков считался показателем достатка, поэтому мужчины специально подкладывали под рубаху что-то объемное и подпоясывались поясом. Ведь семьи были многодетные, жизнь — кочевая, и мясо ели нечасто.

Яркие цветные нашивки на рукавах женских балахонов выполняли роль оберегов и защищали в том числе от голода. Желтые полоски символизировали зерно, красные — солнце, синие — воду, зеленые — растения.