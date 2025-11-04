Успенская отказалась гастролировать и ездить по корпоративам без своей дочери

Исполнительница шансона Любовь Успенская заявила, что не будет давать концерты и участвовать в частных мероприятиях без сопровождения своей дочери Татьяны Плаксиной. Желающие услышать пение певицы должны будут оплатить билеты ее дочери и собаке, сообщает SHOT .

Несмотря на ликвидацию бизнеса на территории России, певица продолжает принимать заказы на выступления.

Стоимость эксклюзивного выступления знаменитой артистки в течение 45 минут для ценителей составит 5 миллионов рублей. За эту сумму 71-летняя певица готова порадовать своим творчеством на вашем торжестве. Оплата осуществляется через компанию-посредника, где Успенская не является ни владельцем, ни управляющим.

Одним из основных условий Успенской является обеспечение питания и проживания для ее дочери Татьяны Плаксиной исключительно по системе «все включено».

После побега Плаксиной в Израиль, Успенская всегда берет дочь с собой во все поездки, а также собаку, что необходимо учитывать при покупке билетов. Певица, ее дочь и питомец просят размещать их исключительно в президентском номере бизнес-отеля с несколькими спальнями.

В гримерке обязательно должны присутствовать: белое новозеландское вино, 12-летний шотландский виски Macallan, четыре полотенца (два светлых и два темных), а также охрана и прочие удобства.

При соблюдении всех требований певица исполнит свои известные песни. Организаторов отдельно просят не беспокоить артистку в гримерке после выступления, даже сотрудникам службы безопасности.

