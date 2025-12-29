«Ушла королева»: Мария Аронова простилась с Верой Алентовой

Актриса Мария Аронова посетила церемонию прощания с Верой Алентовой, которая проходит в Театре имени Пушкина в Москве, передает корреспондент РИАМО.

«Великая женщина. Человек, который показывал, как должна работать актриса, правильно относящаяся к своему делу. Царствие небесное», — сказала Аронова про коллегу.

Она добавила, что Алентова внимательно и с уважением относилась к роли, партнерам, реквизиту и вообще к каждому человеку. По словам Ароновой, ее коллега очень любила жизнь, свою работу и людей, с которыми ее объединила профессия.

Аронова назвала коллегу королевой Театра им. Пушкина. Она отметила, что Алентова уделяла огромное количество времени подготовке к спектаклям.

По словам актрисы, смерть Алентовой — это катастрофа для ее коллег и родных.

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря в 83 года. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Ее госпитализировали, но сердце актрисы остановилось в больнице.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.