Ушла из жизни звезда Голливуда Жан Шепард

Американская актриса, заставшая «золотой век» Голливуда, Жан Шепард скончалась на 97-м году жизни. Последние часы она провела в калифорнийском госпитале, сообщает «Российская газета» .

По информации издания The Hollywood Reporter, Шепард умерла от пневмонии. Сын актрисы рассказал, что у нее развилась дыхательная недостаточность.

Шепард родилась в 1928 году в Пенсильвании. Впервые она появилась на экране в 1952 году. Всего артистка приняла участие в более чем 90 проектах. Среди них «Истории о техасских рейнджерах», «Одинокий рейнджер», «Нападение гигантских пиявок» и др.

В том числе Шепард работала с американским певцом и актером, одним из самых успешных исполнителей ХХ века Элвисом Пресли. Они снялись вместе в фильмах «Рай в гавайском стиле» и «Кинг Креол».

Ранее стало известно о смерти авиационного инженера, ученого, главного строителя дирижаблей в России Александра Кирилина. Он скончался 27 января.