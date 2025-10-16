Ушла из жизни американская актриса Пенелопа Милфорд
Ушла из жизни американская актриса Пенелопа Милфорд, наиболее известная по роли в оскароносном фильме «Возвращение домой» 1978 года. Ей было 77 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Variety.
Актриса умерла во вторник в Согертисе, штат Нью-Йорк.
Пенелопа Милфорд была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в 1979 году за роль в фильме Хэла Эшби «Возвращение домой».
