Ушел из жизни актер Владимир Рулла

9 февраля умер актер Владимир Рулла. Ему было 77 лет, сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Telegram-канале .

В театре принесли соболезнования родным и близким актера. Причины его смерти не раскрываются.

Рулла получил актерское образование в Театральном училище им. Щепкина (курс Г. Н. Дмитриева). Некоторое время он работал в Кировском ТЮЗе, а с 1981 по 2004 год служил в ЦДТ-РАМТе.

На сцене он воплотил более 30 ролей. В том числе играл Певца в «Приключениях Тома Сойера», Жака в «Жаннете», Тарталью в «Зеленой птичке».

