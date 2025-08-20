Умерла автор фильма «Каникулы в России» Элла Давлетшина

сегодня в 19:05

20 августа ушла из жизни советская и российская режиссер, продюсер и сценарист Элла Давлетшина. Ей было 77 лет, сообщает aif.ru со ссылкой на Новосибирский филиал Союза кинематографистов России.

Причины смерти не раскрываются. О дате и месте прощания с режиссером станет известно позднее.

Кинематографист специализировалась на документальных фильмах. Она прославилась благодаря таким проектам, как «Фас и профиль», «Портрет на фоне утренних газет», «Каникулы в России».

Давлетшина родилась 10 декабря 1947 года в семье педагогов. Она окончила Ленинградский университет и ВГИК. Работала на различных киностудиях.

