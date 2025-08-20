Умерла автор фильма «Каникулы в России» Элла Давлетшина
20 августа ушла из жизни советская и российская режиссер, продюсер и сценарист Элла Давлетшина. Ей было 77 лет, сообщает aif.ru со ссылкой на Новосибирский филиал Союза кинематографистов России.
Причины смерти не раскрываются. О дате и месте прощания с режиссером станет известно позднее.
Кинематографист специализировалась на документальных фильмах. Она прославилась благодаря таким проектам, как «Фас и профиль», «Портрет на фоне утренних газет», «Каникулы в России».
Давлетшина родилась 10 декабря 1947 года в семье педагогов. Она окончила Ленинградский университет и ВГИК. Работала на различных киностудиях.
Ранее скончался российский театральный режиссер Юрий Бутусов. Ему было 63 года.