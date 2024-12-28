Умерла актриса, сыгравшая Джульетту в фильме Дзеффирелли

В возрасте 73 года скончалась британская актриса Оливия Хасси. Она известна ролью Джульетты в оскароносном фильме 1968 года «Ромео и Джульетта» итальянского режиссера Франко Дзеффирелли, сообщает РБК .

Актриса умерла 27 декабря. Причина смерти не сообщается.

На момент съемок в «Ромео и Джульетте» Хасси было всего 15 лет. Картина получила два «Оскара», а исполнительница главной роли — «Золотой глобус». За свою карьеру она снялась более чем в 20 фильмах.

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