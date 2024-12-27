Ушел из жизни экс-руководитель Suzuki Осаму Судзуки

Ушел из жизни Осаму Судзуки, руководивший автомобильной компанией Suzuki более 40 лет. Ему было 94 года, сообщает ТАСС .

Известно, что он умер от лимфомы. Судзуки пришел в компанию в 1958 году, женившись на дочери одного из ее основателей и взяв ее фамилию. Через 20 лет он занял должность президента компании и стал активно развивать производство компактных авто, который стали визитной карточкой компании.

Он ушел из компании, когда ему было 85 лет, оставив кресло руководителя своему сыну.

Ранее сообщалось, что японская компания UUS, занимающаяся аукционами на подержанные автомобили сообщила, что в стране цена данный тип транспорта снижаются уже на протяжении двух месяцев из-за ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию.