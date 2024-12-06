Умер телеведущий, режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев

Скончался телеведущий, режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев. Он ушел из жизни в среду в возрасте 69 лет, сообщается на сайте вуза.

Причины смерти телеведущего не разглашаются. Церемония прощания с Виктором Аркадьевичем пройдет 7 декабря в 10:00. Она состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища в Балашихе.

Азеев работал в таких кинокомпаниях, как «Свежий ветер», «Доброе утро», Муз-ТВ. В 2006 году он начал преподавать во ВГИКе на факультете анимации и мультимедиа.

В вузе о нем отзывались как о «глубоко образованном, чутком и проницательном человеке». Из своих студентов он старался делать не только профессионалов, но и людей, способных глубоко мыслить.

Ранее скончался врач-диетолог, ведущий программ «Еда по правилам и без» и «Семейный размер» Алексей Ковальков. Ему было 62 года.