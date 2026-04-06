Умер создатель джинсовой моды Адриано Гольдшмид

Основатель компании Diesel, создатель джинсовой моды, знаменитый дизайнер Адриано Гольдшмид умер в 82 года. Модельер продолжительное время боролся с раком.

О смерти Гольдшмида сообщил в социальных сетях сооснователь Diesel Ренцо Россо.

«Прощай, мой первый босс, мой наставник», — написал Россо.

Гольдшмид родился в 1944 году в Триесте (Италия). Первый магазин открыл в 1970 в Кортина д’Ампеццо, что стало толчком для создания собственной компании. Примечательно, что модельер работал полвека не имея профильного образования, однако смог превратить джинсы в отдельный язык моды.

В основном «крестный отец денима» жил в Милане и Лос-Анджелесе. Его дочь Марта также запустила собственную линию одежды MADE GOLD Denim.

