Умер снявший «Ночной дозор» оператор Билли Уильямс

Британский оператор Билли Уильямс, снявший фильм «Ночной дозор», скончался на 97-м году жизни. Причины смерти не уточняются, сообщает ТАСС .

Уильямс родился 3 июня 1929 года. Он является лауреатом премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в картине «Ганди», снятой в 1982 году. Также в 2000 году он стал лауреатом фестиваля искусства кинооператоров Camerimage.

В том числе Уильямс снимал фильмы «Влюбленные женщины», «Красиво уйти», «На Золотом озере», «Путешествие проклятых», «Радуга» и многие другие.

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