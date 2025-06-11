Умер музыкант и сооснователь группы The Beach Boys Уилсон

Один из создателей культовой группы The Beach Boys скончался на 82-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Будучи архитектором уникального «саунда Калифорнии», Уилсон создал такие хиты как «Good Vibrations» и «God Only Knows», в которых сочетался симфонический размах с пляжной беззаботностью. Уилсон был не просто участником, а звукоизобретателем, чьи новаторские аранжировки навсегда изменили поп-музыку.

Его борьба с психическим здоровьем и уход из гастрольной деятельности в 1970-х лишь усилили мистический ореол вокруг его фигуры. Даже после прекращения активной работы его влияние ощущалось в творчестве The Beatles, Radiohead и бесчисленного множества других артистов.

Музыкант умер в окружении близких. О причинах смерти Уилсона не сообщается. Известно, что музыкант страдал от деменции. Прощание с музыкантом, как ожидается, пройдёт в Калифорнии, где он родился и создал свои главные произведения.