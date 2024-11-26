Умер мастер голливудских комедий положений
Умер режиссер «Аэроплана» и сценарист «Голого пистолета» Джим Абрахамс
Умер культовый голливудский режиссер и сценарист Джим Абрахамс, ему было 80 лет, пишет RT со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Режиссер умер у себя дома в окружении родственников, его смерть наступила по естественным причинам, указано в публикации.
Абрахамс создал культовые комедии положений «Голый пистолет» и «Аэроплан», принимал участие в съемках «Очень страшного кино». Тесно сотрудничал с актером Лесли Нильсеном и режиссерами братьями Цукерами.
Ранее сообщалось о смерти 69-летнего актера Тони Тодда.