Умер мастер голливудских комедий положений

сегодня в 23:27

Умер культовый голливудский режиссер и сценарист Джим Абрахамс, ему было 80 лет, пишет RT со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Режиссер умер у себя дома в окружении родственников, его смерть наступила по естественным причинам, указано в публикации.

Абрахамс создал культовые комедии положений «Голый пистолет» и «Аэроплан», принимал участие в съемках «Очень страшного кино». Тесно сотрудничал с актером Лесли Нильсеном и режиссерами братьями Цукерами.

Ранее сообщалось о смерти 69-летнего актера Тони Тодда.