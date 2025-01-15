Умер брат актрисы Светланы Немоляевой

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Легендарный деятель Большого театра, в прошлом солист балетной труппы, а позже режиссер по составам, Немоляев получил серьезную травму в ноябре 2024 года. Несчастный случай произошел у него дома.

Режиссер при падении он сильно поранил голову. Врачам пришлось оказывать экстренную помощь пострадавшему и зашивать глубокие порезы от осколков.

Где и когда состоится церемония прощания с Всеволодом Немоляевым, пока не сообщается.

Ранее Москва простилась с актрисой Евгенией Добровольской, которая скончалась от онкологического заболевания. За многолетнюю карьеру она поучаствовала во многих проектах, где исполнила роли разной величины.