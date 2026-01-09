Умер автор музыки к сериалу «Ликвидация» Энри Лолашвили

Советский и российский композитор Энри Лолашвили скончался 7 января на 79-м году жизни. О смерти известного музыканта в своих соцсетях рассказала актриса и режиссер Фатима Ибрагимбекова.

«Энри любил молодежь, дружил не только с детьми своих друзей, но и с их внуками. Мне очень горько осознавать, что я не смогла быть с ним рядом в тяжелые дни его болезни», — написала Ибрагимбекова.

Энри Георгиевича похоронят 10 января в Тбилиси. Долгое время музыкант жил на 3 города: Москва, Париж и Тбилиси.

Лолашвили родился 30 марта 1947 года в столице Грузии. В 1985 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции.

Лолашвили получил известность благодаря своим композициями к фильмам и сериалам. Музыкант написал парафраз на произведение Брамса для телесериала «Ликвидация». Также музыка Энри Георгиевича звучит в таких известных проектах, как «Братья Карамазовы», «Распутин», «Нежный возраст», «Статский советник», «Робинзонада» и др.

Ранее на 53-м году жизни скончался известный казахстанский актер Мурат Бисенбин. Артист получил широкую известность после ролей в фильмах «Рэкетир», «Параграф 78», «Томирис», «Весь мир у наших ног» и других.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.