Умер актер Вячеслав Югов
Скончался российский актер Вячеслав Югов, снимавшийся вместе с Юрой Борисовым в триллере «Кончится лето», сообщает SHOT.
Мужчина долгое время боролся с раком легким. При этом он продолжал работать, снимался в фильмах.
Состояние актера ухудшилось на съемках фильма «Кончится лето». Югову несколько раз становилось плохо прямо на площадке, но он не хотел прерывать работу, чтобы завершить картину. Фильм выйдет на экраны в конце февраля.
Югов умер еще перед Новым годом, но об этом стало известно только сейчас. Актер скончался в кругу родных и близких.
У мужчины осталась жена и 17-летний сын.
Актер также снимался в таких лентах, как «Холодное золото», «Не хороните меня без Ивана», «Эт».