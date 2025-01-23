Умер актер Вячеслав Югов

Мужчина долгое время боролся с раком легким. При этом он продолжал работать, снимался в фильмах.

Состояние актера ухудшилось на съемках фильма «Кончится лето». Югову несколько раз становилось плохо прямо на площадке, но он не хотел прерывать работу, чтобы завершить картину. Фильм выйдет на экраны в конце февраля.

Югов умер еще перед Новым годом, но об этом стало известно только сейчас. Актер скончался в кругу родных и близких.

У мужчины осталась жена и 17-летний сын.

Актер также снимался в таких лентах, как «Холодное золото», «Не хороните меня без Ивана», «Эт».