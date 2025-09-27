Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

Скончался актер Александр Иовлев, известный по роли в сериале «Тайны следствия». Ему было 79 лет, сообщает РИА Новости .

Актера не стало 22 сентября. В субботу состоялась церемония прощания. Она прошла в Центральном зале крематория Санкт-Петербурга, а также в театре «За Черной речкой». Там Иовлев работал много лет.

Актер появился на свет 4 декабря 1945 года. Он получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Иовлев был режиссером Самарского ТЮЗа несколько лет, затем стал работать на Ленинградском, а позднее — на Санкт-Петербургском радио.

Он также ставил спектакли на сцене театров «Интерателье» и «Эсперанты». С 1999 года актер служил в театре «За Черной речкой». Также он преподавал в СПбГУ и снимался в кинофильмах и сериалах. Его можно увидеть в «Ментовских войнах 2», «Тайнах следствия 2», «Омуте» и т. д.

24 сентября скончалась актриса Людмила Гаврилова. Ей было 73 года.

