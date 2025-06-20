Умер актер из сериала «Клон» Франсиску Куоку

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Актер бразильских сериалов Франсиску Куоку скончался 19 июня в 91 год. Он умер в Сан-Паулу в окружении близких, сообщает The Voice Mag .

Россияне знают Куоку по роли падре Матиолли, который был священником и приятелем доктора Алибьери в сериале «Клон». Еще он играл Гаспара Веласкеса в «Тропиканке».

Смерть актера подтвердила бразильская актриса Джованна Антоннели. Она тоже играла в «Клоне» и «Тропиканке».

Ранее умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова. Также она снималась в «Следствие ведут знатоки» и «Отцы и дети».