Умер актер из фильма «Убийцы цветочной луны» Сэмюэль Френч

В возрасте 45 лет скончался Сэмюэль Френч, актер из киноленты «Убийцы цветочной луны». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает Super.ru .

Френч умер в больнице Техаса. В последние годы жизни он боролся с раком.

Актер запомнился по роли агента Си Джей Робинсона в фильме с Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун «Убийцы цветочной луны». Также он снимался в ленте «Монстр внутри».

Пол Синакор, друг покойного и режиссер, написал, что Френч был тем актером, который своей «невероятной интенсивностью» задавал тон многим фильмам.

Френч называл 2024 «худшим годом, известным человечеству». Последний пост в соцсети актер опубликовал 28 апреля.

Ранее умерла актриса из сериала «Обручальное кольцо» Ольга Моховая. Ей было 54 года.