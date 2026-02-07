Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина в фильмах

В возрасте 65 лет скончался актер, сценарист, продюсер и художник-постановщик Игорь Гузун. Он известен тем, что часто играл Иосифа Сталина в фильмах и сериалах, сообщается на сайте «Кинотеатр.ру» .

Актера не стало 6 февраля. Причины смерти не уточняются.

Гузун какое-то время работал учителем рисования в Кишиневе. Затем он устроился на студию «Молдова-фильм». Артист Свободно владел русским, английским, румынским и итальянским языками.

Он снимался в таких лентах, как «Неуловимая четверка», «Защита свидетелей», «Как я стал русским», «Дом образцового содержания» и т. д. Всего в его фильмографии более 80 ролей.

Роль Сталина он играл восемь раз, в том числе в кинокартине «Дипломатическая ситуация», снятой в Китае.

