Российский актер, режиссер, сценарист Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет

На 67-м году жизни ушел из жизни российский артист, постановщик и автор сценариев Андрей Хорошев. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру» .

На сайте указаны даты: «29 июня 1959 — 1 января 2026», обозначающие жизненный путь актера.

Андрей Хорошев родился 29 июня 1959 года в поселке Нахабино, расположенном в Московской области. Его популярность связана с работами в таких кинолентах, как «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмирал».

В творческом багаже артиста насчитывается более десяти фильмов. Андрей Хорошев также был известен зрителям под псевдонимом «Андрей И».

Где и когда состоятся похороны режиссера, не уточняется. Также пока неизвестно, что стало причиной его смерти.

