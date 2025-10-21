Умер 39-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Иван Безбородов

На 40-м году жизни скончался российский актер кино, театра и телевидения Иван Безбородов. В настоящее время причины смерти артиста неизвестны, сообщает журнал Voice .

Актер скончался в сентябре, однако о его смерти стало известно лишь сегодня. Безбородов всего несколько дней не дожил до 40-летнего юбилея.

Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде. Окончил СПбГАТИ. В 2007 году актер присоединился к труппе Малого драматического театра — Театра Европы.

В 2008 году Безбородов дебютировал в кино ролью в проекте «Дорожный патруль-2». Также Иван исполнил одну из главных ролей в сериале «Я ехала домой…».

Кроме того, Безбородов получил известность благодаря ролям в проекте «Тайны следствия» и сериале «Улицы разбитых фонарей». Всего на счету актера 18 ролей в фильмах и сериалах.

Ранее стало известно, что умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова. Артистке было 86 лет.

