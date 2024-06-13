Уличный театр «Небесные бродяги» создал «Долину фей» в Петербурге

Жителей и гостей Санкт-Петербурга пригласили принять участие в открытии мини-парка «Долина фей» ДК Крупской. Мероприятие пройдет 22 июня в 12:00, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По слова художественного руководителя и режиссера театра Ильи Лошакова, на территории пространства расположатся маленькие колодцы, фонарики и другие предметы волшебного мира.

«Еще у нас будет специальный аппарат, с помощью которого гости смогут услышать фей», — поделился он.

Также гости смогут посетить сад фей, где у них будет возможность самим посадить разные растения. Помимо этого, участников ждут экскурсии и мастер-классы по оформлению красивых дверей в дом феи.

Вход свободный, однако всем желающим нужно пройти предварительную регистрацию на сайте «Долины фей». Локация предусмотрена только для 200 человек.