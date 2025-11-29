Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле, которая запела на украинском языке

Артистка снялась в новогоднем музыкальном ролике, исполнив песню «Щедрик» на украинском языке. Однако украинцы недовольны тем, что сеть АТБ для рекламной кампании выбрала именно Вайкуле.

Они раскритиковали певицу за ее прошлое. В качестве аргументов украинцы приводят тот факт, что Вайкуле прославилась в советский период и долго работала на российской сцене. Нынешняя позиция певицы, которая отказалась от России, их не особо волнует.

После начала СВО Вайкуле перебралась в Латвию, а оттуда переехала в США. Она активно показывала свою проукраинскую позицию. Несмотря на это, бренд певицы LAIMALUX RUS до сих пор работает в России, хотя сама Вайкуле обещала выйти из бизнеса.

Ранее стало известно, что Потап и Настя Каменских, которые осудили СВО и перебрались в США, выступают в дешевых американских пабах. Они общаются с публикой и исполняют песни на русском языке.

