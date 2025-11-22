Угроза Евросоюзу: Виктору Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы
Фото - © РИА Новости
Российский актер Виктор Сухоруков остался без шенгенской визы. Ему отказали в выдаче разрешения на въезд в Германию из-за якобы угрозы Евросоюзу, сообщает РЕН ТВ.
Актер хотел поехать в Германию, чтобы встретиться с давней подругой. Однако ему отказали в выдаче шенгена, а причина оказалась крайне странной. Сухорукова сочли угрозой для безопасности стран ЕС.
В пояснительной записке было написано, что одно или несколько государств-членов ЕС считает, что актер «представляет угрозу их международным отношениям» и «общественному порядку или внутренней безопасности».
Сухоруков отметил, что всегда руководствовался принципами любви к Родине. В ответ на заявления европейцев, что он якобы представляет для них угрозу, актер исполнил советскую композицию «Песни о Родине».
Ранее Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ. Жителям страны нужно подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они соберутся ехать в ЕС.
