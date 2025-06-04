Уехавший из СССР балетмейстер Панов умер в Израиле на 88-м году жизни

Накануне в израильском городе Ашдод скончался балетмейстер Валерий Панов, которому было 87 лет. Артист балета переехал жить в Израиль еще во времена СССР, о его смерти сообщает РБК со ссылкой на ashdodnet.com.

«Большая утрата для города Ашдод. В возрасте 87 лет ушел из жизни танцовщик и основатель Театра балета Панова Валерий Панов. Его похороны состоятся 4 июля на Ашдодском кладбище. Панов, один из величайших артистов балета в мире, внес Ашдод на карту мирового балета», — говорится в сообщении.

После переезда из СССР Панов основал Израильский театр балета в Ашдоде. До эмиграции он блистал на сценах Михайловского и Мариинского театров.

Карьера артиста началась в Советском Союзе, где после обучения в Москве и Ленинграде он выступал в Вильнюсе, а завершив образование в Ленинградском хореографическом училище, с 1957 года стал солистом Ленинградского Малого театра оперы и балета. За свои достижения Панов получил звание заслуженного артиста РСФСР и Государственную премию имени Глинки.

С 1984 по 1986 год балетмейстер руководил Королевским балетом Фландрии, возглавлял балетную труппу в Бонне с 1991 года, а также создавал постановки для престижных сцен Америки и Европы, включая оперные театры Вены, Берлина и Балет Сан-Франциско.

Помимо театральных подмостков, Панов снимался в кино. Массовый зритель знает его по ролям в «Один из нас», а также экранизации балетов «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».