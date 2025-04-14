Уехавший актер Кукушкин избавился от имущества в Москве на фоне интервью Дудю*

Актер Кукушкин избавился от последнего имущества в Москве на фоне интервью Дудю*

Актер Никита Кукушкин избавился от последней недвижимости и транспорта в Москве перед выходом его интервью журналисту-иноагенту Юрию Дудю*. Он продал мотоциклы и машины, а недвижимость переписал на супругу Анну Назарову, утверждает SHOT .

В марте Кукушкин переоформил квартиру на Валдайском проезде в Москве на свою жену, актрису сериала «Беспринципные». Стоимость жилья площадью 54 «квадрата» — около 20 000 000 рублей.

Супруга Кукушкина также получила его долю в квартире в «легендарном Доме на Набережной на улице Серафимовича», недалеко от Храма Христа Спасителя. Там актеру принадлежала половина квартиры площадью примерно 120 квадратных метров, которую оценивают в 70 млн рублей.

Никита Кукушкин также продал два мотоцикла и три автомобиля. В его автопарке были редкий Jaguar XJ, Mercedes и Toyota FJ Cruiser.

Российский киноактер покинул страну после начала СВО. В России у Кукушкина осталось ИП, через которое он получал деньги за съемки в фильмах.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста России.