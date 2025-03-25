Удивили материал и расцветка: Снигирь посетила премию «Ника» в платье-«фантике»
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Актриса Юлия Снигирь выбрала необычный наряд для посещения кинематографической премии «Ника». Она появилась на церемонии награждения в платье, которое в Сети назвали «фантиком», сообщает «ТВ Центр».
Звезда была удостоена премии в номинации «Главная женская роль» за фильм «Мастер и Маргарита». Ее супруг Евгений Цыганов взял статуэтку за лучшую мужскую роль, сыграв в этой же ленте.
Актер появился на церемонии в классическом темном костюме и галстуке. А вот его супруга выбрала черно-серебристое платье Viva Vox. Также Снигирь надела туфли Balenciaga.
Платье актрисы удивило поклонников необычным материалом и расцветкой. Наряд окрестили в Сети «фантиком».
На «Нике» также появились такие звезды, как Юра Борисов, Анна Шевчук, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова и т. д.
Ранее стало известно, что интерес к «Оскару» в Москве вырос вдвое благодаря номинации Юры Борисова. В ночь на 3 марта количество зрителей, смотревших церемонию, значительно превысило показатели прошлого года.