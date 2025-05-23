Удельнинские творческие коллективы дали отчетный концерт в Раменском округе

22 мая во дворце культуры «Победа» Раменского муниципального округа состоялся отчетный концерт творческих коллективов Удельнинского центра внешкольной работы под названием «Память в сердцах поколений», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На концерте присутствовали обучающиеся центра, их педагоги и родители. Поздравить участников с окончанием творческого учебного года пришли заместитель председателя Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Яна Айвазова и депутат Московской областной Думы Олег Емельянов.

Творческие коллективы Удельнинского центра внешкольной работы представили зрителям разнообразную концертную программу, посвященную подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Выступления юных артистов были пронизаны темами патриотизма, мужества и памяти о героических страницах истории нашей страны.

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