Учреждения культуры Павлово-Посадского округа приглашают жителей на Дни открытых дверей

Местные дома культуры уже готовы показать какие творческие кружки могут заинтересовать от самых маленьких до самых взрослых жителей округа. Всего учреждения предлагают более 200 направлений от творческих и музыкальных студий, до интеллектуальных кружков.

Так, 30 августа, Дома культуры «Октябрь» (площадка перед ДК), «Филимоновский» (летняя сцена), «Ленский», «Евсеевский» (площадь перед ДК), «Большедворский» (летняя сцена), «Кузнецовский», Алфёровский ЦДК, «Назарьевский», «Сауровский», Куровский клуб, Логиновский ЦДК, Васютинский клуб и ДК Электрогорска ждут гостей к 12:00, Дворец культуры «Павлово-Покровский» с 11:00 до 14:00 (площадь перед ДК), Бывалинский клуб примет заинтересовавшихся в 13:00, а Фатеевский в 13:30, также единый День открытых дверей пройдёт на территории Казанского клуба в 14:00, в Аверкиевском клубе также в 14:00, Ново-Загарский ДК и Ковригинский ДК ждут гостей — к 15:00, встреча с Рахмановским ЦДК пройдет в центральном сквере c. Рахманово, запись на кружки будет осуществляться с 16:00, Семеновский клуб откроет свои двери также с 16:00, а Малыгинский с 17:00.

В этот день каждый из жителей округа сможет познакомиться с творческими и клубными формированиями, их достижениями и успехами, задать интересующие вопросы, пообщаться с руководителями кружков, выбрать хобби по душе и конечно же записаться в понравившуюся секцию на новый творческий сезон 2025-2026.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.