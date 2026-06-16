Участницы X:IN рассказали о съемках клипа в Москве

Корейская кей-поп-группа X:IN выступила в Московском кластере видеоигр и анимации в Сколкове и рассказала о российских фанатах, сообщает «Вечерняя Москва» .

В составе X:IN пять участниц: Иша, Низз, Ханна, Ария и Нова. Нова — москвичка Мария Емельянова: в 2022 году она присоединилась к южнокорейскому лейблу, а в 2023-м вошла в группу.

«Когда мы встречаемся, язык не важен — мы чувствуем, что у нас одинаковые сердца», — сказала Иша.

Нова рассказала, что в 2024 году X:IN записала с TSOY трек Seoul — Moskva. По ее словам, артист первым предложил совместную работу. Клип снимали в Москве почти целый день под демоверсию, а финальную версию песни записали уже после возвращения в Корею.

Участницы отметили, что многонациональный состав помогает учитывать вкусы международной аудитории. Ханна добавила, что кей-поп все чаще сразу ориентируется на мировой рынок: в текстах становится больше английского, а в группах — иностранных участниц.

Ханна сказала, что российские фанаты часто дарят цветы и карточки с фотографиями. Низз отметила, что на концертах для группы важнее контакт со зрителями, чем идеальная хореография.

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