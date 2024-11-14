«Убирала конкурентов»: Наджиев считает Пугачеву причастной к убийству Талькова

Музыкальный мир взбудоражила новость о выступлении Наташи Королевой в Петроградском районном суде по делу убийства Игоря Талькова. Игорь Наджиев, известный своими песнями «Ну, целуй!» и «Свадебные свечи», высказал свою версию трагедии, предположив, что в ней может быть замешана Алла Пугачева, сообщает aif.ru.

Королева была свидетельницей событий 1991 года, когда артист был убит на концерте в «Юбилейном». В момент трагедии певица исполняла дуэт с Игорем Николаевым, а ее гримерка находилась рядом с гримеркой Талькова. Она узнала о смерти коллеги лишь на следующий день из новостей. По словам руководителя пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, Наташу Королеву подробно допросили о событиях тех дней, конфликтах между артистами и их поведении.

«А учитывая, что всей нашей эстрадой заправляла Алла Борисовна, можно только догадываться, чьими руками все это могло быть организовано через бандитов. Пугачева ненавидела конкурентов и всячески их убирала», — рассказал Наджиев о случившемся.

По мнению певца, Тальков понимал истинную сущность Пугачевой, о чем свидетельствует его песня «Звезда»: «Ты светишь себе, себе и только, холодный свет не греет нисколько, звезда». Он вспомнил слова Азизы, которая заметила, что смерть Талькова была как «один выстрел сразу в двоих». Наджиев выразил сожаление, что Пугачева, хотя и могла стать великой певицей, выбрала путь самоволия.