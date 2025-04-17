У московского музея современного искусства «Гараж» поменялся директор. На этот пост была назначена Дарья Котова, сообщается на сайте учреждения .

До нее директором являлся Антон Белов. Он руководил музеем с 2010 года, за это время в учреждении реализовали ряд значимых выставочных и просветительских программ.

Котова устроилась в «Гараж» в 2010 году на должность ассистента отдела по связям с общественностью. В 2014 году она стала главой департамента развития, маркетинга и рекламы, а с 2021 года руководила эндаумент-фондом музея.

«Гараж» будет и дальше поддерживать современное искусство. Реализация главных программ продолжится.

В апреле 2024 года в музее «Гараж» сотрудники силовых структур проводили обыски. По одной из версий, мероприятия проводились из-за возможного наличия «ЛГБТ*-литературы», находившейся в архиве музея.

*Международное движение ЛГБТ* внесено в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.