У московского Музея истории ГУЛАГа сменился директор

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Официальное вступление в должность Трапковой состоится 21 января текущего года. Прошлым руководителем музея был общественник Роман Романов, который занимал пост с 2012 года.

Музей истории ГУЛАГа был открыт в 2001 году и посвящен памяти жертв репрессий. В 2021 году он получил престижную музейную премию Совета Европы.

С ноября прошлого года музей был временно закрыт в связи с обнаруженными нарушениями пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года столичные выставки и музеи посетили более 17 млн человек.