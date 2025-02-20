У Елены Кондулайнен частично потеряна речь и сильная тревожность
Актриса Кондулайнен пожаловалась на частичную утрату речи и чувство страха
66-летняя актриса Елена Кондулайнен снова обратилась к докторам. Она заявила о частичной утрате речи и постоянном чувстве страха, сообщает Mash.
У Кондулайнен, по ее словам, отказала правая часть тела. Она утратила память, зрение. Помимо этого, у женщины регулярно возникает шум в ушах.
Актриса не может разговаривать. Ей сложно ходить без палок.
Кондулайнен регулярно сталкивается с тревогой, плачет. Поэтому доктора отправили актрису на повторную реабилитацию. В 2020 году у артистки случился инсульт, после которого она восстанавливается по сей день.
В сентябре 2024 года Кондулайнен попала в больницу. В тот период она утратила голос, а сейчас он начал возвращаться.