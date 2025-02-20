У Елены Кондулайнен частично потеряна речь и сильная тревожность

66-летняя актриса Елена Кондулайнен снова обратилась к докторам. Она заявила о частичной утрате речи и постоянном чувстве страха, сообщает Mash .

У Кондулайнен, по ее словам, отказала правая часть тела. Она утратила память, зрение. Помимо этого, у женщины регулярно возникает шум в ушах.

Актриса не может разговаривать. Ей сложно ходить без палок.

Кондулайнен регулярно сталкивается с тревогой, плачет. Поэтому доктора отправили актрису на повторную реабилитацию. В 2020 году у артистки случился инсульт, после которого она восстанавливается по сей день.

В сентябре 2024 года Кондулайнен попала в больницу. В тот период она утратила голос, а сейчас он начал возвращаться.