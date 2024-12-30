К актрисе Кондулайнен начал возвращаться голос после инсульта

В сентябре 2024 года актриса Елена Кондулайнен, известная по роли Анны Суворовой из «Шоу для одиноких мужчин», попала в больницу после инсульта. Тогда она потеряла голос, который теперь начал возвращаться, пишет Mash .

После перенесенного инсульта у актрисы отказала правая часть тела, также оказались парализованы голосовые складки и гортань. Медики делали все возможное, чтобы помочь знаменитой пациентке восстановиться.

В настоящее время Кондулайнен снова учится разговаривать, голос к ней возвращается. При этом она продолжает проходить курс реабилитации после инсульта.

Ранее сообщалось, что в связи с болезнью у актрисы наблюдались проблемы с передвижением, памятью. Она жаловалась врачам на быструю утомляемость.