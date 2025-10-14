«Ты всегда в моем сердце»: Пугачева почтила память Юдашкина в его день рождения

сегодня в 18:39

Алла Пугачева призналась, что умерший Валентин Юдашкин навсегда в ее сердце

76-летняя российская певица Алла Пугачева почтила память модельера Валентина Юдашкина. Она помнит о близком друге, сообщает The Voice Mag .

Юдашкин умер 2 мая 2023 года. Он длительное время болел раком.

14 октября модельеру могло бы исполниться 62 года. Родные и близкие Юдашкина почтили его память.

Пугачева тоже высказалась о Юдашкине. Она выложила пост с фотографией модельера, где у него грустный, задумчивый взгляд.

«Ты всегда в моем сердце», — подписала фото певица.

