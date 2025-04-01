Творчество для здоровья: Прохор Шаляпин рассказал, как справился с депрессией

Певец Прохор Шаляпин посоветовал, как избавляться от негативных эмоций и депрессии: в такие периоды он рисует, пишет стихи и текст для песен, все это позволяет артисту погрузиться другой мир, «где нет места боли и обидам», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я живой человек, мне тоже не чужды негативные эмоции, я тоже бываю в печали. Но знаете, мне удалось научиться благодаря своим профессиональным навыкам перенаправлять любые отрицательные эмоции в что-то созидательное», — сказал Шаляпин.

Еще один способ переключиться для артиста — это путешествия в разные страны мира и длительные отпуска: они позволяют освободиться от накопленного негатива и вырваться из пугающей реальности.

При этом, когда эмоций уже слишком много — не обойтись без помощи специалиста: это позволит травмам не стать психическими расстройствами, заключил певец.