Творческие коллективы сельских ДК России могут поучаствовать в фестивале «София»

5–6 июня 2025 года в наццентре «Россия» и в Совете Федерации прошел II всероссийский форум «Труженики села», в работе которого приняли участие представители всех 89 субъектов РФ. В рамках форума концертом под девизом «Россия, вперед!» стартовал XI фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», сообщает пресс-служба комитета совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федсобрания РФ.

Совет Федерации традиционно принимает участие в подготовке и проведении указанного мероприятия. В своем приветствии участникам и организаторам XI Фестиваля «София» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что мероприятия фестиваля вошли в культурную программу форума тружеников села.

«Реализация такой инициативы способствует формированию общего культурного пространства, сохранению духовного наследия, высоких нравственных ориентиров и ценностей», — сказала Матвиенко.

Во втором полугодии текущего года программой фестиваля «София» предусмотрено проведение «Конкурсной программы», которая традиционно проходит в формате Всероссийской сетевой акции. С 1 октября 2025 года будет дан старт приему заявок.

В фестивале могут поучаствовать самодеятельные творческие коллективы сельских домов культуры и сельских клубов регионов РФ. В соответствии с положением о конкурсной программе фестиваля «София» могут проводится отборочные этапы.

Заявки к участию принимаются на сайте организатора.