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Творческая встреча с певицей Ютой прошла на фестивале «Москва 2030»

Жители столицы встретились с заслуженной артисткой РФ Ютой во время фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщила пресс-служба АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

Певица спела песни, которые знает вся страна. Она также пообщалась с поклонниками. Встреча прошла на площадке программы мэра «Мой район».

Юта — заслуженная артистка РФ. Она исполнила такие известные хиты, как «Жили-Были», «Струна», «Любимый мой» и другие.

Певица на протяжении 10 лет дает концерты на Донбассе. После старта СВО она обрела широкую популярность у военнослужащих. Юта считается амбассадором армии РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Москва 2030» россияне могут посетить социальные учреждения. Горожане изнутри увидят, как работают школы, центры долголетия и ментального здоровья.